Odluka na pomolu: Nadal završava karijeru kao Federer?

Španski teniser Rafael Nadal igraće na Lejver kupu, koji će održati od 20. do 22. septembru u Berlinu.

Nadal će biti dio tima Evrope, koji će još činiti Karlos Alkaraz, Danil Medvedevi Aleksandar Zverev, a kao kapiten vodiće ih Bjorn Borg.

Španac, osvajač 22 grend slem titule, ranije je nagovijestio da bi 2024. mogla biti njegova posljednja godina u karijeri, a prošle nedjelje je igrao na turniru u Barseloni poslije duže pauze i nastupa u Brizbejnu početkom godine.

22-Time Grand Slam Champion @RafaelNadal will represent Team Europe at Laver Cup Berlin 2024. Read more: https://t.co/AqsCnUqOAe pic.twitter.com/CvVjVLbsis