Oglasila se Jelena Đoković o "raspravi" s tribina: Kad Novak igra, to je za srčani udar

Novak Đoković pregrmio je meč protiv Fransiska Serundola u osmini finala Rolan Garosa. Sada ga čeka četvrtfinale protiv Kaspera Ruda, ali se i dalje priča o tenziji i nervozi koju je pokazala njegova supruga Jelena tokom meča u ponedjeljak.

U jednom je morala da "reaguje" Jelena Đoković. Supruga Novaka Đokovića je ustala i dovikivala najboljem teniseru planete da bi trebalo da se smiri u momentima kada je Novak želio da se verbalno obračuna sa sudijom i organizatorima.

Svašta se moglo pročitati sa Novakovih usana, a ni supruga Jelena nije uspjela da ga smiri. Štaviše, ušla je i ona u raspravu sa njim, u prevelikoj želji da mu pomogne.

To je postalo viralno na mnogim stranicama na internetu, a i sama Jelena je podijelila objave fanova. Mnogi su se saosjećali sa njom, najvjerniji navijači Novaka Đokovića prolaze kroz sve ovo svaki put kad se igraju važni mečevi i kad Nole gubi.

Jedna navijačka stranica joj je poslala poruku: "Volimo te, Nole, iako nam donosiš srčani udar, to je prava ljubav! Da li si saglasna, Jelena?"

"Moramo da pronađemo način da gledamo ovu dramu bez srčanog udara, ljudi", bio je odgovor Jelene.

Novaka drama inspiriše

"Znate šta, 31 godinu sam posvetio svaki dan ovom životu, teniskom, koji obuhvata mnogo stvari, jer sam u pojedinačnom sportu i niko ne može da me zameni. Ja moram da se pojavim u najboljem svetlu na svakom treningu, da ne propuštam nijedan oporavak, da motivišem sebe, drugo je kad te drugi motivišu, ja sam na tome zahvalan, motivišu me porodica, prijatelji, Srbija, drugi… Drugo je kada pravu motivaciju moraš da nađeš u sebi. Posle toliko godina, nije lako ustajati i nalaziti bistroću i želju da uradiš neke stvari po hiljaditi put. Zašto se i dalje takmičim? Zato što volim. To nije kliše. To je stvarno jaka emocija i pored toga treba da se poklope druge stvari u privatnom i profesonalnom životu da čovek izdrži na ovom nivou toliko godina", rekao je Đoković.

Opet je bilo riječi o godinama

"Stav je važan, svaki dan se pitam da li ja to želim, da li je meni to jasno, da li želim istinski da se takmičim ili neko drugi želi to za mene. Na ta pitanja mora čovek da odgovori, a ta pitanja se meni sada vrzmaju po glavi češće. Ovakvi trenuci su upravo oni koje ja sanjam, koje želim da imam, koji mene inspirišu. To su ovi trenucima u kojima ja igram pet setova na grend slemovima sa 10-15 godina mlađim igračima od sebe i da imam više snage i izdržljivosti od njih. Te stvari me "nalože" da nastavim dalje. Kada osetim da sam igrački nadmudren, onda ću najverovatnije da se povučem", istakao je on, prenosi "Sportal".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.