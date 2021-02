Oglasila se Jelena Đoković poslije Novakovog uspjeha

Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića, oglasila se na društvenim mrežama poslije velikog uspjeha i plasmana prvog tenisera svijeta u finale Australijan opena.

"Vau! Svaki meč je poklon i trofej! Ti si tako običan, a opet tako izvanredan! Tako sam inspirasana, Novače! Hvala tiiii! Idemooo", napisala je Novakova supruga.

Wow wow!!! Each match is a gift and trophy! You are so ordinary and yet so extraordinary i’m so inspired @DjokerNole thank youuuuuu idemoooooo