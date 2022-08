Oglasili se organizatori US Opena zbog Đokovića

Organizatori posljednjeg Gren slem turnira sezone US Opena saopštili su da žale zato što najbolji srpski teniser Novak Ðoković neće ove godine igrati u Njujorku.

"Ðoković se danas povukao sa ovogodišnjeg žrijeba za US Open. Zvanična lista nosioca nije još objavljena zbog žreba. Zbog njegovog povlačenja sa turnira, a pošto su kvalifikacije u toku, jedan 'laki luzer' biće ubačen u glavni žrijeb", naveli su organizatori US opena.

"Novak je veliki šampion. Veoma je žalosno što neće moći da se takmiči na US Openu 2022. godine. On nije mogao da uđe u zemlju zbog pravila o vakcinaciji savezne vlade koja se tiču onih koji nisu državljani SAD. Želimo da se Novak vrati na US open 2023. godine", izjavio je direktor turnira u Njujorku Stejsi Alister.

A statement from the US Open: pic.twitter.com/E5ijwpkKjS — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022

Turnir u Njujorku biće odigran od 29. avgusta do 11. septembra.

Titulu brani Rus Danil Medvedev, koji je prošle godine u finalu pobijedio Ðokovića 6:4, 6:4, 6:4.