Oglasio se Alkaraz prvi put poslije povrede i predaje

Španski teniser Karlos Alkaraz javio se na X nalogu nakon što je morao da se povuče sa turnira u Rio de Žaneiru.

Alkaraz je u prvom kolu meča protiv Tijaga Monteira morao da preda susret nakon dva gema.

Iskrenuo je skočni zglob, a iz predostrožnosti da se povreda ne pogorša, odlučio se za povlačenje iz daljeg toka takmičenja.

"Veoma sam tužan što sam morao da se povučem zbog povrede skočnog zgloba. Uradićemo neke testove da bismo vidjeli stepen povrede. Hvala", napisao je Španac na X platformi.

Very sad I had to withdraw yesterday after hurting my ankle We will do some tests to see the extent of the injury. Thank you for the support! Obrigado @RioOpenOficial Getty pic.twitter.com/EhiwsOXZMA