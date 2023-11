Oglasio se Mari povodom Britanaca koji su vrijeđali Đokovića

Najbolji britanski teniser, Škot Endi Mari, ne dijeli mišljenje sa Novakom Đokovićem oko nevaspitanja navijača Dejvis kup reprezentacije Velike Britanije koji su svojim ponašanjem činili sve da ometaju igru najboljeg tenisera svijeta u duelu sa Kameronom Norijem.

Mari se uopšte nije osvrtao na izjavu Đokovića da britanski navijači moraju da nauče kako se poštuju igrači na terenu, već je i pomalo očekivano izašao sa pohvalama ne njihov račun:

"Veliko hvala svim navijačima koji su se potrudili da otputuju tamo i stvore sjajnu atmosferu za igrače. Dejvis kup bez vas je ... ", napisao je Škot uz emotikon palca nadole na kraju posljednje misli.

Škot za kratko vrijeme drugi put preko mreže "X" reaguje suprotno interesima svog srpskog prijatelja.

Tough one for the guys in Malaga last night @DavisCup Huge thanks to all the fans who made the big effort to travel out there and create a brilliant atmosphere for the players the Davis cup without you =