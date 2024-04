Olakšan put Đokoviću, Alkaras odustao od Monte Karla

Španski teniser Karlos Alkaras odustao je od učešća na mastersu u Monte Karlu zbog povrede desne ruke.

Španac je u Monte Karlu postavljen za trećeg nosioca. U prvom meču na turniru trebalo je da igra protiv Feliksa Ože-Alijasima.

"Radio sam u Monte Karlu i pokušavao sam do posljednjeg minuta da se oporavim od povrijeđenog mišića u desnoj ruci, ali to nije bilo moguće i ne mogu da igram! Baš sam se radovao... Vidimo se sljedeće godine!", napisao je Alkaras na društvenim mrežama.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI