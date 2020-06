Olga Danilović: Dragi Nole, ti se nisi štedio

Ja sam možda i prošla bolje što nije svaki gledalac poželio da me dotakne kao božanstvo, da me nešto pita ili pročita šta mi je posvetio. Ti si imao poštovanja za svakoga ko ti se obratio, poručila je Đokoviću Olga Danilović.

Mlada srpska teniserka Olga Danilović (19) bila je, takođe, jedna od učesnica Adria tura u Zadru. U petak je igrala meč mješovitih parova s Novakom Đokovićem protiv Borne Ćorića i Ane Konjuh, a u subotu ekshibiciju s Donnom Vekić.

Danilović, koja je prije dvije godine sa 17 godina postala pobjednica na WTA turu (Moskva) postavši prva teniserka rođena u 21. vijekui s titulom, a istoriju je dodatno ispisala jer je Moskvu osvojila kao sretna gubitnica, obratila se Đokoviću pismom u kojem mu se zahvalila što ju je pozvao da bude dio njegove inicijative i stala u njegovu odbranu koja je puno tanja od napada koji slijeću na leđa prvog tenisera svijeta nakon mučne završnice turnira.

Danilović, međutim, iako je igrala s Đokovićem, nije među zaraženima. Ovo je njeno pismo Novaku:

"Dragi Nole,

prije svega tebi, članovima tvoje porodice, tvog tima, Grigoru, Borni i svima koji vode bitku s Covidom-19 želim brz oporavak.

Želim ti se zahvaliti na pozivu da učestvujem u humanitarnom projektu Adria tur i ukazanom povjerenju da moje prisustvo i igra mogu doprinijeti veličini događaja i krajnjem cilju, a to je bilo prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe.

Na kraju nije ispalo onako kako smo svi željeli, ali takođe znam da smo se svi trudili da se pridržavamo propisanih mjera. Već je rečeno, ali ponoviću, svaki gledalac je na ulazu dobijao masku i uputstva i mogao je dezinfikovati ruke na svakom koraku. Zato je ružno prebacivati odgovornost na jednu osobu, svako je imao izbor da upotrijebi tu masku ili čak i da ne dođe na turnir ako ne želi! Zbog toga smo svi odgovorni, baš kao što je i cijeli svet odgovoran za širenje pandemije.

"Bila sam svjedok koliko se prije svih ti nisi štedio, da svakom klincu podijeliš osmijeh i koju lijepu riječ i da si imao strpljenja za svakoga. Ja sam možda i prošla bolje što nije svaki gledalac poželio da me dotakne kao božanstvo, da me ponešto pita ili pročita šta mi je posvetio. Ti si imao poštovanja za svakoga ko ti se obratio. Grigor je u Beogradu zaista toplo dočekan i on je to uzvratio svojom neposrednošću i iskreno se nadam da će mu uskoro biti bolje. A Borna je u Zadru bio pravi domaćin svima nama baš kao i Hrvatski teniski savez i ostali igrači i svima se želim zahvaliti na tome. Svi učesnici, članovi organizacije i gledaoci su prepoznali veličinu i dobrodušnost tvoje ideje da kroz ono što najbolje radimo, a to je da igramo tenis, pomognemo onima kojima je to potrebno.

Mi, kao profesionalni sportisti, navikli smo da poznajemo protivnika s druge strane mreže, da znamo koja mu je taktika i da se sportski nadmećemo. Navikli smo na fair play, a ovaj podmukli protivnik zaustavio je život cijele planete, a samim tim i učinio da je mnogo većem broju ljudi potrebna pomoć. Zbog toga želim ponoviti da mi je bila čast što si me pozvao i vjerovao da zajedno možemo pomoći ljudima koji su ugroženi.

Poslije ovoga neke stvari neće biti iste, prije svega, vjeruj mi, spisak pravih prijatelja.

U nadi da ću uskoro imati priliku da dijelim teren s tobom, najboljim na svijetu, želim ti brz oporavak.

Tvoja prijateljica Olga."

