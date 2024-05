Olga otkrila kako joj je Novak pomogao

Srpska teniserka Olga Danilović ima poseban odnos sa Novakom Đokovićem, koji joj često daje savjete.

Olga je u petak savladala Donu Vekić poslije preokreta sa 2-1 u setovima i tako prošla u osminu finala Rolan Garosa.

"Mnogo puta sam pričala o Novaku, nije problem da pričamo o njemu. Ono što imamo u Srbiji, ne cenimo dovoljno. On je sjajan igrač, pričaću iz svog ugla. Sjajan je kao čovek, za mene najbolji igrač svih vremena. Ponosno predstavlja svoju zemlju, priča sa nama često. Pričam sa njim o nekim stvarima na dnevnom nivou, daje mi savete, da ne pravim iste greške kao i on. Igrala sam sa njim na Junajted kupu, osetila sam olakšanje kada smo pobedili. Igrali smo zajedno, dobili meč.Nadam se da ćemo ceniti još više ono što imamo", rekla je Danilovićeva, prenosi b92.

Potpitanje je glasilo – kako joj tačno pomaže Novak.

"To je nešto što mi govorimo među sobom. Nije to magija, stalno govorimo među sobom. Boriti se do kraja, mentalitet koji ima, svi žele da ga imaju, to je nešto van ove planete, vrlo jednostavne, proste stvari", dodala je ona.

Danilovićeva će u četvrtom kolu igrati u nedjelju sa boljom iz duela Vondrušova – Pake.

