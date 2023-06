Olga se plasirala u polufinale Čelendžera u Italiji

Olga Danilović nastavlja da melje protivnice na Čelendžeru u italijanskoj Gajbi. Kineskinja Jue Juan je pružila solidan otpor, ali je ipak morala da pruži ruku boljoj na ovom meču i to u dva seta - 6:4, 7:6.

Susret je trajao sat vremena i 54 minuta i nova pobjeda ju je dodatno učvrstila među najboljih 100 na WTA listi - sada ima zagarantovano 93. mjesto od ponedjeljka.

Oba seta Olga je započinjala na sjajan način, brejkovima u drugom odnosno četvrtom gemu. Interesantno, Juan je dva puta u devetom gemu dolazila do ribrejka, samo što to nije materijalizovala u uvodnom periodu igre kada je Danilovićeva uspjela odmah u narednom gemu da dođe do prednosti od 1:0.

Drugi set otišao je u tajbrejk u kojem je iskoristila četvrtu meč loptu - 7:5.

Protivnica u borbi za finale biće joj Njemica Tatjana Marija, trenutno 66. na renkingu. Ona je u četvrtfinalu bila bolja od iskusne Belgijanke Janine Vikmajer sa 2-0 (6:3, 7:5).

Ovo će biti drugi susret za Olgu sa Marijom. U jedinom dosadašnjem dvoboju rivalka je bila bolja na WTA turniru u Gvadalahari 2019. godine, prenosi "Telegraf".

Danilovićevu treba očekviati u glavnom žrijebu Vimbldona koji počinje 3. jula.