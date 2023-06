Olimpijska šampionka "udarila" na Đokovića

Škotska šampionka Iv Muirhed, aktuelna osvajačica zlatne medalje u karlingu na Zimskom olimpijskim igrama u Pekingu, napisala je jedan autorski tekst u kojem je poručila da Novak Đoković nije GOAT (najvećih svih vremena)!

Iv je, ukratko, podržala mišljenje Matsa Vilandera koji je poručio da je Novak više BOAT (najbolji svih vremena), te je kroz taj tekst pokušala da objasni svoje mišljenje.

"Fenomenalno je dostignuće osvojiti 23 Grend slema. To bi bio slučaj i da je to učinjeno u bilo kojoj eri. Ali to što je dostigao taj broj, dok su druge dvije legende istovremeno osvajale veliki broj Grend slem titula, ga čini još posebnim" počela je Iv o Đokoviću.

Potom je nastavila:

"Međutim, to ga ne čini najvećim svih vremena. Ustvari, to ga čak ne čini najvećim u posljednjoj deceniji ili tako nešto. Živimo u eri kada su ljudi nametnuli sportistima te GOAT titule. Zaista, to je besmislena debata."

Nastavila je Iv, koja je bila i evropska i svjetska šampionka.

"Tenis u vrijeme Đokovića, Federera i Nadala je savršen primjer za to. Nijedan od njih nije dostigao vrhunac na potpuno istoj tački. Federer je bio u najboljem izdanju prije nego što je Đoković dostigao svoj vrhunac, to je sigurno. I nema sumnje da je Đokovićevo tijelo građeno bolje od druge dvojice da bi se izbjegle povrede i pružila igra na svim terenima. Njegova fleksibilnost i izdržljivost su nevjerovatni."

Potom je dodala:

"Sviđa mi se način na koji je Mats Vilander formulisao debatu. Drago mu je da Đokovića zove BOAT (najbolji svih vremena), a ne GOAT (najveći svih vremena). Tako bi trebalo da bude. Statistika je van rasprave. Ako si na vrhu, onda si na vrhu. Ali biti "najveći", to je mnogo subjektivnije" napisala je Muirhedova između ostalog, prenosi "Telegraf".