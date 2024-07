Opelka se vratio na teren poslije skoro dvije godine

Rejli Opelka se uspješno vratio na teren poslije skoro dvije godine.

Američki teniser je posljednji profesionalni tutnir imao u avgustu 2022. u Vašingtonu kada je izgubio od Nika Kirjosa.

Potom je uslijedio pravi pakao za njega, povrede i dvije operacije, kuka i ručnog zgloba.

Pokušao je nakratko da se vrati prošle godine, na čelendžeru u Šarlotsvilu, ali to je bila loša odluka.

U međuvremenu, našao se na 1.187 mjestu ATP liste, ali je ove nedjelje dobio vajld kartu da zaigra na travi u Njuportu i uspio je da pobijedi.

Na startu turnira bio je bolji od Francuza Konstanta Lestijena, 6:1, 2:6, 7:6 (2) poslije 125 minuta igre.

"Bilo je prelijepo. Trebalo je vremena da se naviknem na određene stvari. U početku me je slušao ritern, a ne servis, što je čudno za mene. Potom sam izgubio ritern, a popravio servis. Lijepo je vratiti se. Osjećao sam kao da sam bio i duže od dvije godine van svega", rekao je Amerikanac poslije pobjede, prenosi b92.

Opelka kaže da mu nije bilo lako van terena.

"To je što je. Sve je to dio sporta. Na sreću, osjećam kao da se vraćam na nivo koji sam imao prije dvije godine u Vašingtonu. U odnosu na to gdje sam bio prije par mjeseci, ovo je veliki korak za mene. Nisam uopšte bio siguran da ću igrati ove godine. Da kucnem u drvo, osjećam se trenutno dobro. Mijenja se svake nedjelje, ali idem u dobrom pravcu", zaključio je Opelka, nekada 17. na ATP listi.

Njega u narednom kolu čeka branilac trofeja, Francuz Adrijan Manarino.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.