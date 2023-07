Organizatori Vimbldona kaznili Đokovića

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigrali su dramatično finale Vimbldona, a organizatori londonskog grend slema su po okončanju tog meča riješili da kazne srpskog asa.

Podsjetimo, Novak Đoković je imao set prednosti, pa nadoknadio set zaostatka, ali je Karlos Alkaraz osvojio prvu vimbldonsku titulu.

Pritom, Nole je imao izliv bijesa, zbog kog je dan poslije finala sankcionisan.

Nakon što nije uspeo da na početku pete, odlučujuće dionice, realizuje brejk šansu, Đoković je prišao držaču mreže i reketom snažno udario po njemu.

Naravno, reket je istog časa bio slomljen, a i na drvenom držaču mreže ostale su vidljive posljedice.

Zbog ovog incidenta, Đoković je kažnjen sa 8.000 američkih dolara, što je oko 7.116 evra.

Kao razlog za kaznu navedeno je, u obrazloženju odluke čelnika vimbldonska, "zloupotreba reketa tokom finala sa Karlosom Alkarazom".

Nole je, podsjetimo, ranije tokom meča upozoren da je prekoračio vreijme za serviranje, a onda mu je i izrečena opomena zbog lomljenja reketa.

"Nema šta tu mnogo da se priča - rekao je Đoković na konferenciji za štampu posle meča, dodajući - Taj drugi (incident) je bila čista frustracija. Imao sam brejk šanse u drugom gemu... Da, bili su to baš, baš teški poeni. Odigrao je (Alkaraz) nestvarno i napravio brejk, što mu je i omogućilo da osvoji peti (set). Onaj prvi prekršaj se ticao vremena, tako da... Nije ni to sjajan momenat, ali, prosto, moram to da prihvatim ", rekao je Novak.