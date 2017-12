Organizatori brzo reagovali – Mari mijenja Novaka

Novak Đoković zbog bolova u laktu neće igrati polufinale turnira u Abu Dabiju, pa će duel protiv Bautiste Aguta odigrati Endi Mari.

Najbolji srpski teniser trebalo je da se vrati poslije šestomjesečne pauze, ali je proteklih par dana osjetio bolove u laktu i poslije savjeta ljekarskog tima donijeta je odluka da propusti ovo takmičenje.

Organizatori takmičenja morali su brzo da reaguju i da nađu zamjenu za sprskog igrača, a britanski teniser Endi Mari pristao je da odigra polufinalni meč protiv Španca.

"Poslije savjeta koji je dobio od svog ljekarskog tima, Novak Đoković je odlučio da se povuče sa 'Mubadala Svjetskog teniskog šampionata'.Trostruki Gren Slem šampion Endi Marej pristao je da odigra meč protiv Bautiste Aguta od 19 časova. Novaku želimo brz oporavak'', objavljeno je na zvaničnom Tviter nalogu ovog turnira.

On the advice of his medical team, @DjokerNole has had to withdraw from the Mubadala World Tennis Championship. 3-time Grand Slam Champion @andy_murray has agreed to play an exhibition match against @BautistaAgut at 7 pm! We wish Novak a speedy recovery. pic.twitter.com/4HiJ0sDahA