Osaka preokretom do druge titule na US open

Japanska teniserka Naomi Osaka osvojila je US open pobjedom nad Bjeloruskinjom Viktorijom Azarenkom u tri odigrana seta.

Osaka je došla do pobjede poslije preokreta za koji joj je trebalo sat vremena i 54 minuta – 1:6, 6:3, 6:3.

Dvadesetdvogodišnja Japanka je osvojila treću Gren slem titulu u karijeri, drugu na US openu, te postala tek četvrta teniserka u Open eri koja je osvojila GS finale nakon što je prvi set izgubila sa 6:1.

Ovo je bilo treće Azarenkino USO finale i, iako ima dvije GS titule, i dalje nema nijednu u Njujorku.

Vidjelo se od samog početka da je Bjeloruskinja naoštrena za finale, dok njena protivnica nije dobro ušla u meč.

Izgriješila je Osaka ne samo u tom gemu već i u nekoliko narednih, pa je Vika ekspresno došla ne samo do jednog, već do duplog brejka.

Azarenka je u prva dva gema pogodila svih devet prvih servisa i Osaka nije imala nikakav odgovor, pa je ubrzo bilo 4:1 za Bjeloruskinju.

Do kraja seta Osaka ni u jednom trenutku nije pokazala da može više od onoga što se moglo vidjeti, iako se to očekivalo, pa je Azarenka još jednim brejkom došla do osvajanja prvog seta za samo 27 minuta.

Ništa se nije promijenilo ni na startu drugog seta. Osaka je grešila, servisa nije bilo, a Azarenka nije planirala da stane.

Napravila je brejk, povela sa 2:0, ali je onda odjedanput, iako nije slutilo na tako nešto, Osaka proigrala i izjednačila.

Stvari su se okrenule za 180 stepeni i do kraja drugog seta Naomi je bila ta koja je diktirala tempo, pogađala vinere i dobre servise, uz manje grešaka.

Osaka je podsjetila na neke od svojih najboljih partija i zasluženo došla do preokreta – od 0:2 do 6:3 – te uvela meč u treći set.

Ključni momenat trećeg seta desio se u četvrtom gemu, kada je servirala Azarenka. Pogrešila je iz nekoliko lakih pozicija, napravila duplu, a Osaka joj je zasluženo oduzela servis.

Tu nije bio kraj drame, jer je Osaka neočekivano napravila tri neiznuđene greške na startu sljedećeg gema.

Ipak, uslijedila su tri odlična servisa, a onda i još dva poena na kontu Amerikanke koja je potvrdila brejk.

To je bilo previše za Bjeloruskinju koja do kraja meča nije osvojila nijedan gem.

Pored bodova, prestiža i titule Osaka je trijumfom na USO dobila i ček na 3.000.000 dolara (22 odsto manje nego što je inkasirala pobjednica prošle sezone).

(B92)