Osaka pronašla Bajinovu zamjenu

Japanska teniserka Naomi Osaka objavila je da je pronašla novog trenera.

Prva teniserka svijeta je nedavno završila saradnju sa trenerom sa kojim se popela na svjetski tron i osvojila prva i jedina dva Grend slema, Sašom Bajinom.

Ona je šokirala javnost objavom da je završila saradnju sa trenerom srpskog porijekla, a kasnije otkrila da u njihovom odnosu nije bilo toliko pozitivnih stvari koliko su svi mislili.

Osaka je na društvenim mrežama objavila sliku sa svojom ekipom i Džermejnom Dženkinsom, teniskim trenerom koji je ranije bio i sparing partner najbolje teniserke svih vremena Serene Vilijams.

"Super sam se provela na večeri sa timom. Želim da se zahvalim Džermejnu (Dženkinsu) što se pridružio našem timu", napisala je Osaka.

Japanka je sa Bajinom počela da radi 2017. i sa njim došla do pomenutih Grend slemova, prve titule u karijeri, ali to treneru nije pomoglo da se zadrži u njenom timu.

Had a great dinner with the team also taking this moment to thank Jermaine for joining us and coming on board lol pic.twitter.com/OBpl5R7L2j