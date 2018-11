Osmogodišnja Tea Kovačević iz Gradiške je tenisko čudo

Osmogodišnja Tea Kovačević iz Gradiške tenisko je čudo od djeteta. Prve životne korake napravila u teniskoj dvorani, a sa reketom i lopticom druži se još od svoje prve godine.

I ne čudi stoga, što je Tea već sada na putu da postane velika teniska zvijezda. Rad, red, disciplina, trud, samo su neki od koraka na putu ka teniskim visinama. Od svoje četvrte godine Tea svakodnevno trenira dva puta sedmično, a prve turnire počinje osvajati 2017. godine.

"Početkom 2017. osvaja svoje prve turnire. Bilo je to u Zagrebu, gdje je osvojila 2 turnira za djecu do 8 godina i 2 turnira za djecu do 9 godina. Iste godine odlučili smo Teu poslati na turnire još starije uzrasne dobi, kako bi dobila preko potrebno iskustvo igranja mečeva", kaže Marko Kovačević otac i trener osmogodišnje djevojčice.

Pokazalo se to kao dobar potez, jer je Tea u 2018. godini osvojila 6 turnira u uzrastu do 10 godina.

"Sa samo 7 godina i 9 mjeseci osvojila je 'Mostar Open 10', a prva je djevojčica u istoriji Teniskog saveza Hrvatske koja je osvojila "desetku" na kojoj se takmiče djevojčice čak 2 generacije starije od nje. Sve to dovoljno pokazuje i dokazuje o kakvoj ultrata lentovanoj mladoj teniserki je riječ",ističe Kovačević.

Već sada je izvjesno da je pred Teom svijetla teniska budućnost. Nakon nastupa u Hrvatskoj i BiH, u planu su nastupi na još jačim turnirima. Prva naredna teniska stanica trebao bi joj biti turnir u Beogradu, a nakon toga planiraju su i odlasci u Sloveniju, Austriju, Njemačku. I tako, malo po malo, još dalje po svijetu, jer nema sumnje, buduća teniska zvijezda je rođena.

(sportdc.net)