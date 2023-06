Otklonjene sve dileme kako Novak počinje takmičenje na Vimbldonu

Vimbldon je javno najavio da će tek u srijedu 28. juna donijeti odluku o nosiocima na turniru. Naravno, ovo je bila očekivana odluka, ali se za svaki slučaj čekalo da Vimbldon, kao i ostali grend slem turniri, rangira igrače na osnovu rang liste.

Prvi nosilac je tako Karlos Alkaraz, dok je drugi Novak Đoković. Što znači da će srpski as biti u donjoj polovini žrijeba koji je zakazan za petak od 11.00 časova.

Ovo je treća godina zaredom da se koristi ovaj sistem jer je od 2002. do 2020. godine korišćen kompjuter koji je određivao favorite za osvajanje titule na travi.

Došlo je do pobune igrača kada su Aleks Koreča, Albert Kosta i Huan Karlos Ferero bojkotovali Vimbldon jer su dobili niže pozicije nego što su imali na ATP rang listi.

Od 2021. godine je ovaj sistem napušten, ali je iščekivanje među navijačima ostalo.

Mnogi navijači smatraju da je ova formula praktično favorizovala Rodžera Federera, a simptomatično da je napuštena u trenutku kada nije bilo sigurno da će Švajcarac ponovo nastupati na ovom turniru.

Ipak, Federer je igrao 2021. godine kada je stigao do četvrtfinala (poraz od Huberta Hurkača), prenosi "Nova".

