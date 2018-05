Otvoren teniski turnir "Doboj open 2018"

Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske Dragan Vuković otvorio je večeras u Doboju Međunarodni muški "ITF fjučers" turnir u tenisu čiji je nagradni fond 15.000 dolara i na kojem će nastupiti 32 takmičara.

Vuković je, govoreći o značaju dobojskog turnira u promociji tenisa u Srpskoj, istakao da resorno ministarstvo i ove godine finansijski podržava njegovu organizaciju, kao i da je turnir u rangu od posebnog značaja za Srpsku.



Supervizor turnira Vladimir Erg rekao je da je Međunarodna teniska federacija donijela odluku da profesionalni tenis bude podignut ne viši nivo i da u narednom periodu nagradni fond bude podignut na iznos od 25.000 dolara.



On je pojasnio da će biti zadržani turniri sa fondom od 15.000 dolara za mlade igrače koji izlaze iz juniorskog tenisa i nemaju profesionalni rang.



Predstavnik Teniskog kluba Doboj Miodrag Marković rekao je da će na 12. turniru "Doboj open 2018", koji će trajati do 20. maja, nastupiti 32 tenisera.



Prvi nosilac je Tomislav Brkić, trenutno 255. na ATP listi, a na turniru, osim takmičara iz zemalja regiona, učestvuju i teniseri iz Rusije, Kine, Japana, Argentine, Kanade i SAD.



Finalni mečevi u dubl konkurenciji biće odigrani u subotu, 19. maja, a u singlu u nedjelju, 20. maja.



Pobjedniku turnira pripašće 18 ATP bodova.



Kvalifikacioni mečevi odigrani su od 12. do 14. maja, a učestvovala su 64 takmičara.



Glavni pokrovitelji turnira su Vlada Republike Srpske i grad Doboj.