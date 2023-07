Ovako će izgledati ATP lista nakon pobjede Alkaraza

Španski teniser Karlos Alkaraz je po prvi put u karijeri osvojio najprestižniji teniski turnir Vimbldon trijumfom nad Novakom Đokovićem 3-2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Novi talas bijelog sporta definitivno neće biti toliko sumoran koliko se možda mislilo nakon "razbijanja" takozvane "velike četvorke" odlaskom Rodžera Federera u penziju i Karlitos bi ukoliko ovako nastavi definitivno mogao da sustigne neke od rekorda koji su njegovi prethodnici postavili.

Pobjedom na Vimbldonu Alkaraz je i zadržao prvo mjesto na listi i uvećao razliku za 800 bodova, pa je tako sada na skoru od 9675. Novak Đoković ima ukupno 880 manje (8795), ali je zato Danil Medvedev daleko iza na trećem mjestu sa 6520.

Optimistično je to što Nole u narednom dijelu sezone ne brani mnogo bodova, pa bi mogao da prestigne Španca brže nego što bismo mogli da očekujemo. Ipak, ostaje pitanje da li će Đoković učestvovati na na nekom turniru do US Opena, koji se održava od 28. avgusta do 10. septembra, prenosi Telegraf.