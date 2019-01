Ovako je Zverev iskalio bijes na reketu

Aleksander Zverev je završio učešće na Australijan openu u osmini finala, poražen je u tri seta od Miloša Raonića, a tokom meča je bio izuzetno nervozan, pa je bijes iskalio na reketu.

U prva dva seta osvojio je samo dva gema, a ceh je platio reket. Čak osam puta udario je reketom o beton, izbacio je frustraciju iz sebe i dobio opomenu.

Uplašio je čak i skupljače loptica. Dječaci su sačekali da Nijemac završi "okršaj" s reketom, zabezeknuto ga gledajući, pa tek onda prošli pored njega.

Zverev going all Baghdatis on his racquet. It's all going wrong pic.twitter.com/TJ2m2jyxgD