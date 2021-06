Ovo je gem zbog kog je uhapšena Ruskinja u Parizu

Vijest dana na Rolan Garosu je da je Ruskinja Jana Sizikova uhapšena pod sumnjom da je učestvovala u namještanju meča.

Sizikova je privedena usljed istrage koja traje još od oktobra i meča u paru s Medison Brugl protiv Andree Mitu i Patricije Marije Tig.

Tada je navodno bila povećano klađenje da će u datom gemu napraviti dvije duple servis greške.

Pogledajte snimak tog gema u kom je Sizikova servirala, a u kom je izgubila sva četiri poena.

Uz, naravno, dvije duple servis greške, na početku i na kraju gema.

Anyone missing the Sizikova fix from last year? Update: she partnered Alexandrova and will play on the 3rd of June against Storm/Alja Prepare your accounts! pic.twitter.com/W01bqK1oOk