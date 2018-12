Ovo je Ðokovićev raspored u 2019.

Prvi teniser svijeta Novak Ðoković objavio je raspored za prvi dio sezone koji zvanično kreće na turniru u Dohi.

Prije toga, srpski as učestvuje na egizibiciji u Abu Dabiju od petka do nedjelje, što će mu biti priprema za godinu u kojoj brani prvo mjesto na ATP listi i dva gren slema - na Vimbldonu i US openu.

Poslije Dohe (31. decembar - 5. januar) Ðoković igra u Melburnu na Australijan openu (14. - 27. januar), a potom je isplanirao nastupe na Mastersima u Indijan Velsu (7. - 17. mart), Majamiju (20. - 31. mart), Madridu (5. - 12. maj) i Rimu (12. - 19. maj).

Ðokovića čekaju i naredna dva gren slema - Rolan Garos (26. maj - 9. jun) i Vimbldon (1. - 14. jul).

Naravno, uvijek postoji mogućnost za izmjenama u rasporedu.