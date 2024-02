Ovo je za Vavrinku najbolji teniser svijeta

Nekadašnji treći reket svijeta, švajcarski teniser Sten Vavrinka govorio je u intervjuu za španski list "Marka" o svojoj karijeri i titulama koje je osvojio u eri najboljih u istoriji tenisa.

"Ne mogu da govorim o tome da li moji trofeji imaju specifičnu težinu, ali znam koliko je bilo teško osvojiti ih u eri Đokovića, Nadala i Federera. Veoma sam ponosan na sve što sam ostvario. Srećan sam što sam imao priliku da igram protiv trojice najboljih u istoriji. Uvijek je bio izazov takmičiti se protiv njih, ali u isto vrijeme i zadovoljstvo", počeo je Švajcarac.

On je dalje komentarisao svoje prijateljstvo sa Federerom, i Nadala kao ambasadora tenisa u Saudijskoj Arabiji.

"I dalje pričam sa Federerim, ali ne o tenisu", prokomentarisao je kratko svoje prijateljstvo sa Rodžerom.

"Dobra je vijest da je Nadal ambasador u Saudijskoj Arabiji. On je veliki šampion i dobra osoba, uradio je mnogo za tenis. To što neko poput njega radi na "pravljenju" novih igrača je jako dobra stvar", rekao je Sten.

Kada je u pitanju izbor najboljeg tenisera svim vremena, Vavrinka tu nema dileme, što je šokiralo svijet. On nije izabrao svog "zemljaka" i prijatelja Rodžera Federera, već je kratko rekao:

"Đoković je ispred svih ostalih u svim statističkim kategorijama."

Što se njegovih planova tiče, Švajcarac kaže da je ljubav prema tenisu ono što ga vodi dalje.

"Trudim se da uživam koliko god mogu. Nije važno koje ste titule osvojili ili koliko novca imate. Nastavljam da igram jer volim to što radim. Možda je star kao teniser, ali ne kao osoba. Prošlu godinu sam završio među prvih 50 i to je za mene uspjeh. Imao sam tešku povredu, ali malo po malo, ubrzavam tempo. Ne znam kako će me se sjećati, ali dao sam sve što imam. Sa strašću uvijek idete dalje", zaključio je 67. reket svijeta.

(Blic.rs)

