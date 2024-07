Ovo se nije desilo 30 godina na Vimbldonu

Nakon 30 godina šampiona Vimbldona eliminisana je već u prvom kolu trećeg Gren slema sezone.

Marketa Vondrušuva izgubila je od Džesike Buzas Maneiro nakon samo 69 minuta igre rezultatom 2:0 (6:4, 6:2).

Prva je kojoj se to desilo nakon 1994. godine i Štefi Graf. Ništa Čehinji nije išlo za rukom. Već od prvog gema se mučila sa svojim servisom, a drugi brejk Buzas Maneiro napravio je prevagu u prvom setu.

Buzas Maneiro je osvojila prvi set nakon 41 minutu, što je dalo krila 83. teniserki svijeta koja je došla do ključne prednosti, a onda i do velike pobjede.

U drugoj rundi će igrati s boljom iz duela Kristine Bukse i Ane Bodan.

''Ovo je najveći trenutak u mom životu'', rekla je Buzas Marino nakon trijumfa karijere.

