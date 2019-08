Padaju favoriti na US openu

Drugi dan takmičenja na US Openu donio je pravu sječu favorita u muškom singlu.

Van turnira su osmi, deseti, četvrti i deveti nosioci, Stefanos Cicipas, Roberto Bautista Agut, Dominik Tim i Karen Hačanov.

Svi u polovini žrijeba u kojem je Rafael Nadal, tako da se slobodno može reći Špancu već na startu prilično pročistio put ka završnici turnira.

Od finaliste Rolan Garosa i četvrtog tenisera svijeta, Austrijanca Dominika Tima bio je bolji Italijan Tomas Fabijano, 87. na svjetskoj rang listi.

Bio je to meč koji je trajao 146 minuta, a Tim je možda platio ceh toga što je prije US Opena igrao samo u Montrealu, gdje je stigao do četvrtfinala, mada treba reći i to da je naišao na veoma neugodnog protivnika kojem nije strana pobjeda nad visoko rangiranim nosiocima.

Samo prije mjesec dana na Vimbldonu, Fabijano je savladao Stefanosa Cicipasa, a sada je "uzeo skalp" i četvrtom nosiocu u Njujorku.

Pored Tima, na turniru nema ni polufinaliste Vimbldona, Španca Roberta Bautiste Aguta koji je u pet setova poražen od Kazahstanca Mihaila Kukuškina. Na kraju, Kukušlkin je slavio sa 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.

Ranije tokom dana, u "meču generacija", Rus Andrej Rubljov bio je bolji od Stefanosa Cicipasa, 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5, a na kraju, kofere je morao da spakuje i Rus Karen Hačanov, deveti nosilac.

Izgubio je od Vaseka Pospišila iz Kanade sa 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3.

Od igrača iz Top 10 na ATP listi, "sreću" da prođe imao je jedino Aleksander Zverev, ali i on je bio u problemu, pošto je sa Moldavcem Raduom Albotom morao da igra pet setova. Na kraju je slavio sa 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.

