Pao i Basilašvili, Đoković u trećem kolu turnira u Rimu

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu pošto je savladao Nikoloza Basilašvilija maksimalnim rezultatom po setovima – 6:4, 6:2.

Novak nije bio na nivou kao na otvaranju takmičenja, kada je veoma ubjedljivo porazio Aleksandera Dolgopolova, ali je ipak bez previše problema upisao još jedan važan trijumf.

Naredni rival Đokovića na turniru koji je osvajao četiri puta biće španski teniser Karlos Ramos-Vinjolas, koje je u prvom meču dana, kroz tri taj-brejka, iznenadio Džona Iznera iz Sjedinjenih Američkih Država.

Live! Novak #Djokovic seeks back-to-back wins for just the third time this season as he battles Nikoloz #Basilashvili for a spot in the Rome 3R



