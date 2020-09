Pepe Imas prokomentarisao Novakovu diskvalifikaciju sa US opena

Pepe Imas, "lajf kouč" koji je ranije sarađivao sa Novakom Đokovićem, prokomentarisao je diskvalfikaciju prvog tenisera svijeta sa US opena.

Španac je u razgovoru sa lokalnu radio stanicu Kadena Ser objasnio kako je u prenosu video potez srpskog asa.

Imas je priznao da se zabrinuo kada je loptica pogodila linijskog sudiju u vrat poslije nespretnog poteza Novaka.

"Čuo sam neko gušenje, ali se nije vidjelo šta se tačno dešava. A kada je sve bilo jasno pomislio sam odmah kako nervi, tenzija mogu da te nadvladaju da učiniš ovakvu grešku", počeo je Imas.

Imas je naglasio da je Đoković osjećao veliki pritisak u Njujorku na putu ka titulu jer nisu tamo Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Takve stvari opterećuju, htjeli to ili ne. Malo prije incidenta vidjelo se da mu ne ide dobro na terenu i bijes na licu. Novak je htio titulu jer je blizu onoga što cijeli život sanja. Napravio je grešku i vjerujem da će mu pomoći u budućnosti", dodao je Španac.

Imas smatra da su Đokoviću sada potrebni mir i vrijeme.

"Dobro je što osjeća podršku naroda koji je uz njega čini se više nego ikada. Odgovoran je za incident i mora sa time da se izbori. Ovakve stvari imaju korijen u djetinjstvu. Kada pobijedite, slijedi vam nagrada, a kada izgubite ništa. I tu dođe do ljutnje. Svi igrači treniraju taktičke stvari, forhend, bekhend, servis... Ali malo ih trenira mentalnu stranu. Svi prave greške na meču, ali kada ih vežete više onda dođe do ovakvog mentalnog stanja. Takođe, ovaj incident će pomoći ljudima da ne vide u teniskim igračima predmete obožavanja. Novak je ovim pokazao da nije Bog i da je grešan kao svi, da je to što jeste i da ima jedinstvenu personu. Ne možemo željeti da budemo Novak, Rodžer ili Rafa", zaključio je Imas.

