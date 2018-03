Perfekcija Federera, Del Potro jači od bolova, prošao i Ćorić

Najbolji teniser svijeta Rodžer Federer perfektan niz u Indijan Velsu nastavio je i u 4. kolu protiv Francuza Žeremija Šardija.

Branilac titule na prvom Mastersu u sezoni pobijedio je stotog igrača svijeta sa 7:5, 6:4 za sat i 24 minuta i u borbi za mjesto u polufinalu sastaće se sa Hjeonom Čungom iz Južne Koreje, koji je rutinski eliminisao Urugvajca Pabla Kuevasa.

Uporni Šardi je pružio dobar otpor Federeru, koji je u svom stilu, po jednim brejkom u oba seta, 12. put u karijeri obezbijedio mjesto među osam najboljih u kalifornijskoj pustinji.

Federer je u finišu oba seta oduzimao servis protivniku, u 11. i devetom gemu i Šardi jednostavno nije imao prostor da reaguje i eventualno produži meč, a koliko je Švajcarac bio fokusiran potvrđuje i podatak da nije izgubio nijedan poen na prvi servis - 25/25.

Prvi teniser svijeta će se u četvrtfinalu drugi put u karijeri sastati sa sve boljim Čungom. Korejac je u januaru Federeru predao polufinalni duel Australijan Opena zbog problema sa žuljevima.

Argentinac Huan Martin Del Porto bio je jači od bolova i u 4. kolu Mastersa u Indijan Velsu pobijedio je sunarodnika Leonarda Majera sa 3;6, 7:6 (2), 6:3.

Osmi igrač na svjetskoj ATP listi slavio je poslije dva i po sata igre, a u borbi za plasman u polufinale turnira u kalifornijskoj pustinji sastaće se sa Filipom Kolšrajberom Nijemac je bio bolji od Francuza Pjera Erbera sa 6:4, 7:6 (1).

Del Potro se peti put u karijeri plasirao u četvrtfinale u Indijan Velsu, a najveći uspjeh ostvario je 2013. godine kada je osvojio titulu.

Delpo se mučio sa bolovima u leđima, ali je poslije izgubljenog prvog seta uspio da preokrene i Majera spriječi da prvi put u karijeri dođe među osam najboljih na turniru iz Masters serije 1.000.

Majer je poslije osvojenog prvog seta u trećem gemu drugog seta napravio brejk, ali je Del Potro odmah uzvratio istom mjerom i potom u taj brejku izjednačio na 1:1. U odlučujućem trećem setu jedan od najboljig svjetskih tenisera protivniku nije dozvolio nijednu brejk loptu, a sunarodniku je oduzeo servis u prvom i posljednjem gemu i zakazao duel sa Kolšrajberom.

Argetninac je dobio šest od devet međusobnih mečeva protiv Nijemca, ali je prethodna dva izgubio. Otežavajuća okolnost po Del Porta su i očigledni problemi sa leđima.

Hrvatski teniser Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale Mastersa serije 1.000 u Indijan Velsu, pošto je u četvrtom kolu pobijedio Amerikanca Tejlora Frica u tri seta.

Davdesetjednogodišnji teniser iz Zagreba je pobijedio Frica rezultatom 6:2, 6:7 (6-8), 6:4, poslije dva sata i 15 minuta borbe u kalifornijskoj pustinji.

Ćorić je u Indijan Velsu već pobijedio Janga, Ramos-Vinjolasa i Bautistu Aguta, dok će u sljedećoj rundi njegov protivnik biti Kevin Anderson. Južnoafrikanac je u 4. kolu savladao Španca Pabla Karenja Bustu sa 4:6, 6:3, 7:6 (6).

Mladi Hrvat je furiozno krenuo u prvom setu protiv Frica, za samo 27 minuta je "slomio" igru Amerikanca, dok je u nastavku naišao na daleko veći otpor.

Fric je u drugom setu prvi došao do brejka za 5:3, Ćorić je odmah uzvratio, a na kraju je u taj-brejku imao i meč loptu na 6:5, ali ju je ispustio pa se otišlo u treći set.

Fric je počeo dobro brejkom u trećem setu, vodio je i 2:0, ali se Ćorić vratio na vrijeme, pa je slavio pobjedu.

Anderson je do petog trijumfa u isto toliko duela protiv Buste došao za dva časa i 19 minuta. Po jedan brejk u prva dva seta bio je dovoljan najprije Špancu da povede, potom i Južnoafrikancu da izjednači, dok u trećem nije bilo čak ni brejk lopte i meč je odlučen u taj brejku.

Anderson je prvi napravio mini brejk, Busta je ubrzo uzvratio za 5:5, a ključan poen na servis rivala devet igrač svijeta osvojio je kod rezultata 7:6.

Borna #Coric ends Taylor Fritz amazing aventure in Indian Wells 6-2 6-7 6-4 and joins the quarter-finals #BNPPO18 (Photo @BNPPARIBASOPEN) pic.twitter.com/43EbaiLzit