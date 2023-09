Pilić: Đoković dokazao da je najbolji igrač svih

Teniski trener Nikola Pilić izjavio je danas da je Novak Đoković, po svim pokazateljima još jednom dokazao da je najbolji igrač svih vremena.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvojio je titulu na US openu, rekordnu 24. gren slem u karijeri, pošto je briljantnom igrom u finalu savladao Rusa Danila Medvedeva 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

"Ja kao teniski stručnjak mogu da kažem nešto sasvim drugo a to je da onaj meč u Dubaiju, Novak je shvatio da je Medvedev jedini igrač koji može da dobija duge poene sa njim i juče je pokazao da drugačije mora da igra da bi dobio Medvedeva", objasnio je Pilić za K1 televiziju.

Dodao je da je drugi set bio izuzetno važan, gdje je Novak izgubio jako puno energije, ali kada je dobio taj brejk, dobio je i jedno samopouzdanje zbog čega je igrao treći set jako dobro.

Ističe da je Đoković shvatio da jedini igrač na svijetu koji može da mu parira je Danil Medvedev, zbog čega je on morao da igra i dobar servis i dobre voleje.

"I onaj meč u Sinsinatiju sa Alkarazom je isto bio fenomenalan, jedan od najboljih mečeva koji sam ja u životu vidio, a gledao sam za 60 godina jako puno mečeva. Ta želja za pobjedom ne izražava se u kilogramima kod Novaka, nego u tonama i to je ono što ga pravi onim što on i jeste, profesionalac", objasnio je on i dodao da Đoković godinama pokazuje da kada je najgušće, on je tu izvanredno fizički i mentalno jak.

Pilić kaže da je on lično bio jako zadovoljan igrom Đokovića kod najvažnijih poena, i dodao da je Medvedev suparnik koji je fer, što je i pokazao kada su se rukovali, i da je to ono što dijeli prave sportiste od onih koji nevjerovatno loše reaguju na terenu.

Kada je riječ o Đokovićevoj izjavi da bi, da nije iz Srbije, bio bi dignut u nebesa prije mnogo godina u sportskom nivou, pogotovo u zapadnom svijetu, Pilić kaže da zapadni mediji nisu objektivni i da su oni uzeli Nadala i Federera, a da nisu davali Novaku izloženost koju je zaslužio.

"Mi znamo da je istina ono što je Novak rekao, da je slučajno on iz neke velike zemlje, njega bi dizali u nebo, ali i ovako ga ja dižem u nebo jer je to zaslužio", naglasio je on.

Napominje da je konkurencija u muškom tenisu danas nevjerovatna, ali da će se održati samo oni koji imaju te mogućnosti, talenat i sve komponente.

"Gledao sam meč 2021. godine protiv Medvedeva koji je imao nevjerovatnu inspiraciju, ali je juče Novakova taktika bila drugačija nego u Dubaiju. Ako bude zdrav, on će igrati još dvije, tri godine", izjavio je Pilić i dodao da se Novakov ogroman teniski IQ ne može izgubiti i da ako on bude zdrav, održaće sebe i svoj nivo i sljedeće godine.