Pilić: Mnogima smeta što Đoković dolazi sa Balkana

Čuveni teniski trener Nikola Pilić izjavio je da mnogima smeta što svjetski broj jedan u tenisu Novak Đoković dolazi iz male zemlje Srbije i napadaju ga jer im smeta što je Srbin.

"Đoković ima harizmu, pametan je, govori pet jezika, uskoro će biti igrač sa najviše sedmica na ATP tronu. On im je trn u oku. Ipak, Novak je jak i prolazi sve te prepreke. Njegovu klasu ne mogu da umanje iako to žarko žele", rekao je Pilić za "Glas Srpske".

Komentarišući "medijsku golgotu" kroz koju je prošao srpski teniser u proteklih godinu dana - napade zbog organizacije "Adrija tura", diskvalifikaciju sa US opena, pa čak i da glumi povredu tokom posljednjeg Gren slema, Pilić je odgovorio poznatom izrekom "psi laju, karavani prolaze".

"Svjetski mejnstrim mediji pokušavaju da minimiziraju uspjehe nekog sa Balkana. To je tako, i ne samo u sportu", naglasio je Pilić.

Prema njegovim riječima, kada igra u "šestoj brzini", Novak Đoković je nepobjediv.

"Svjetski mejnstrim mediji ne mogu da umanje Noletovu klasu, iako se to svojski trude. Ako ostane zdrav, može osvojiti i više od 20 Gren slem titula. I, zašto ne, ponovo pobijediti Rafaela Nadala u Parizu", kaže Pilić, čovjek koga Đoković zove teniskim ocem i koji je, uz Jelenu Genčić, jedan od najzaslužnijih što je srpski as stigao do pijedestala.

Pilić je pomno pratio šta njegov učenik radi u Australiji i nije skrivao oduševljenje činjenicom da je ostvario "Gren slem punoljetstvo", osigurao rekord po broju sedmica provedenih na ATP tronu, te tako zapušio ista svim kritičarima.

"Njemu je Melburn kao što je Rafaelu Nadalu Rolan Garos. Njihovi rekordi na ova dva turnira nikada neće biti nadmašeni. Treba Rafi odati priznanje za sva dostignuća na šljaci. Međutim, na svim drugim podlogama Nole je najbolji", istakao je Pilić.

On kaže da je svjestan da su Novakova dostignuća mnogo manje cijenjena u odnosu na ona Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a zna i zašto je to tako.

On očekuje da će ataci biti i jači kako se Nole bude bližio drugom najvažnijem rekordu "bijelog sporta", broju Gren slem titula.

Pilić je uvijek u prvi plan isticao broj sedmica na vrhu ATP liste kao najvažniji kriterijum u debati ko je najbolji svih vremena. Sada, kada je Đoković osigurao taj primat, slijedi juriš na Grend slemove.

"Daj Bože Novaku zdravlja. Ostane li zdrav, može da obori i rekord po broju Gren slem titula. Godinu je mlađi od Nadala, šest od Federera. Ima šanse, to je sigurno", naglašava Pilić.

Ogromno iskustvo koje posjeduje prvi reket planete je, prema Pilićevim riječima, veliki Novakov saveznik u bitkama sa sve opasnijim mladim snagama.

"To se najbolje vidjelo u nedjeljnom finalu protiv Danila Medvedeva. Danil je prvi put došao na 'pravi' meč protiv čovjeka koji je u 'šestoj brzini'. Imao je veći pritisak i zbog nedostatka iskustva. Jer bilo je to Đokovićevo deveto finale u Melburnu", podsjetio je Pilić.

Đoković je nakon 18. Gren slem "recke" izjavio da je opušteniji jer je obezbijedio rekord na ATP listi, te da su Gren slemovi njegov novi prioritet.

Prvi naredni je Rolan Garos, na kojem je Nadal neprikosnoven sa 13 titula.

"Prije svega, treba skinuti kapu Nadalu zbog svega što je napravio na šljaci. Uzeo je toliko trofeja na Rolan Garosu, Barseloni, Rimu, Madridu. Sve su to ogromne brojke. Međutim, Đoković ga je već dobijao u Parizu. Naravno i gubio je. Ali, ako zadrži ovu 'šestu brzinu', neće biti bez šansi", zaključio je Pilić.