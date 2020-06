Pilić: Nijemci uvijek kritiziraju, a oni su prvi počeli s turnirima

Legendarni hrvatski trener Nikola Pilić komentarišući dešavanja na Adria turu u Zadru, gdje je nekoliko učesnika zareženo virusom korona, rekao je da je to nesreža i će se takve stavri događati jer će takmičenja početi prije ili kasnije.

Nakon Beograda, turnir, Adria tura je, protekli vikend igran u Zadru, ali nije završen jer je jedan od učesnika Grigor Dimitrov saznao da je pozitivan na virus korona.

“Ideja da se u Zadru može vidjeti svjetski broj jedan (Novak Đoković), bila je to vrlo dobra ideja. No, dogodila se velika nesreća, da je Dimitrov igrao, a nije znao da ima koronu i došlo je do katastrofe, da se zarazilo i nekoliko igrača i trenera", izjavio je Pilić za HRT.

Njemački mediji su kritikovali događaj, a posebno organizatora Novaka Đokovića.

“Nijemci uvijek kritiziraju, a oni su prvi počeli s turnirima, prije mjesec i pol dana oni su organizirali turnir. Najlakše je kritizirati. A što je s drugim stvarima koje se događaju u atletici, nogometu, Italiji, Španjolskoj? Kad ne igrate tri mjeseca, a profesionani ste sportaš, želite nešto napraviti... Ideja je bila dobra, pa i naš premijer je bio u gledalištu. Hoću reći, nesreća se dogodila, Dimitrov je došao s virusom korona, on to nije znao, događat će se iste stvari, jer sport će morati početi prije ili kasnije, istakao je Pilić.