Pilić: Žao mi je zbog Novaka, Adria tur je bila plemenita ideja

Legendarni teniski trener Nikola Pilić stao je na stranu prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića koji je na meti kritika zato što je organizovao Adria tur u vrijeme pandemije virusa korona.

Adria tur je nakon turnira u Beogradu, prekinut u Zadru prije finala jer je bugarski teniser Grigor Dimitrov bio pozitivan na virus korona. Danas je objavljeno da je među pozitivnima i Đoković.

''Čuo sam što se dogodilo i užasno mi je žao zbog Novaka. Bila je ovo plemenita ideja, koja je nažalost završila katastrofom. Pričao sam s Novakom u subotu, dan prije nego što se sve ovo dogodilo. Bio je ponosan i sretan. Bio sam u organizaciji velikih turnira, ogroman je novac tu u pitanju, a Novak je sve sam pokrio”, rekao je Pilić za Index.hr.

Nekadašnji Đokovićev trener je dodao:

“Taj turnir je trebalo da bude ogromna promocija Hrvatske u svijetu, posebice u ovom trenutku koji je delikatan za cijeli svijet. Znate li koliko znači kad vam dođu broj 1 i još nekoliko igrača iz samog teniskog vrha? Šteta, baš šteta”.

Na pitanje šta ovo znači za potencijalni nastavak sezone Pilić je odgovorio:

''Kakva sezona? O čemu mi tu pričamo? Nemam pojma kako Amerikanci misle da će se održati US open ako će igrače iz Evrope po dolasku u Ameriku držati dva tjedna zaključane i u karanteni. Nema to veze s tenisom. Ne znam, nisam pametan, ali jasno mi je da je problem ogroman. Nije to problem samo za tenis. U pitanju su svi sportovi, posebice nogomet. Nije mi jasno kako netko može misliti da će moći kontrolirati masu na tribinama. To je nemoguće. Ovo što se dogodilo veliki je problem i nemam pojma kako će ga ljudi iz sporta riješiti.”