Pobijedila pet mečeva i zaradila čak 14 miliona evra

Engleska teniserka, Ema Radukanu je ove godine odigrala 10 mečeva, pobijedila tek pet i dogurala do osmine finala Indijan Velsa, što joj je najbolji rezultat sezone. Ali, izvan terena joj ide sjajno, barem na finansijskom planu. Ove je godine 20-godišnja teniserka, 185. na WTA listi, zaradila čak 14 miliona evra. Jasno, najveći dio otpada na sponzorske ugovore s Diorom, Porscheom i HSBC-om kojima je uprihodovala 13.850.00 evra.

Forbs je objavio listu najplaćenijih tenisera i teniserki u 2023. godini, a prvo mjesto, očekivano, zauzima Novak Đoković koji je ove godine osvojio Adelejd, Sinsinati te Rolan Garos i Australijan Open, a igrao je još i finale Vimbldona. Đoković je od turnirskih nagrada 12.5 miliona evra te još 23 miliona od sponzorskih ugovora, dakle zajedno više od 35 miliona evra.

Prvi Đokovićev pratilac je, kao i na ATP ljestvici, Karlos Alkaraz koji je osvojio Buenos Aires, Barselonu, Madrid, Kvins (London), Indijan Vels i Vimbldon. Međutim, među najplaćenijima ima i onih koji nisu osvojili ni čelindžer, kamoli Grend slem titulu. Primjer, Ema Radukanu. Rođena Kanađanka rumunsko-kineskih korijena koja igra pod britanskom zastavom 2021. senzacionalno je u starosti od 18 godina osvojila US Open i postala prva teniserka u "Open eri" koja je uspjela kao kvalifikant osvojiti Grend slem titulu. I to je bilo to od nje. Jedina titula u karijeri. Zasad.

Još jedan slučaj iz rubrike "vjerovali ili ne" odnosi se na 9. mjesto Forbsove liste najplaćenijih tenisera i teniserki, poziciju koja je rezervisana za Naomi Osaku. Japanka ove godine nije odigrala ni jedan jedini meč, a zaradila je 11 miliona evra zahvaljujući nizu saradnji, u prvom redu sa Victoria's Secret. Osaka se neko vrijeme borila s depresijom, kasnije i sa povredama, a sada se vraća tenisu nakon poroda.

U Top 10 još su i Iga Svjatek (3.), Dani Medvjedev (4.), Rafael Nadal (5.), Koko Gauf (7.), Kasper Rud (8.) i Džesika Pegula (10.), navode "24Sata".