Pobjeda Nine Stojanović na startu olimpijskog turnira

TOKIO - Srpska teniserka Nina Stojanović uspješno je započela olimpijski turnir u Tokiju, pošto je na startu savladala Japanku Nao Hibino 6:3, 6:3.

Bio je ovo njihov treći meč i prva pobjeda Stojanovićeva, koja se revanširala Japanki za nedavni poraz na Rolan Garosu.

Njena naredna rivalka biće pobjednica meča između Grkinje Marije Sakari i Estonke Anet Kontavej.

Kasnije danas na teren izlaze Miomir Kecmanović i Novak Ðoković.

"Jako mi je drago što sam uspela da budem konstanta mentalno danas i mislim da mi je to danas donelo pobedu", izjavila je srpska teniserka Nina Stojanović nakon pobjede. "Ja sam od ove devojke izgubila pre par meseci u prvom kolu Rolan Garosa i to mi je bio motiv da pobedim danas. Beton je moja omiljena podloga, mislim da su današnji uslovi više odgovarali meni i to sam iskoristila", rekla je Stojanović. Uslovi na terenu bili su jako teški, vrućina, ali očekivala sam da bude još teže jer sam prethodnih dana trenirala u ovo vreme i bilo je još toplije, sparno", dodala je ona. "Teško je da se drži reket, a samim tim i fokus na terenu. Fizički nije bilo lako, ali biće bolje, danas imam dubl sa Aleksandrom Krunić, jedina sam koja igra i singl i dubl istom danu, ali radujem se i tom meču. Trebalo bi da sutra imam dan pauze", izjavila je najbolje rangirana srpska teniserka.