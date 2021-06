Počinje 134. izdanje Vimbldona: Nole u lovu na 20. grend slem

Na terenima Sveengleskog kluba za tenis na travi i kroket u Londonu danas počinje najčuveniji teniski turir na svijetu - Vimbldon.

Prošle godine ga zbog pandemije virusa korona nije bilo pa praktično niko neće ni braniti titulu, ali nema sumnje da će u 134. izdanju prestižnog grend slema oči biti uprte u najboljeg tenisera svijeta i petostrukog slavljenika na engleskoj travi Novaka Đokovića.

"Grend slemovi su najveća motivacija za mene trenutno. To govorim već neko vreme i želim da iskoristim svaki grend slem da se borim za titulu. Tempiram formu da tokom tih turnira budem na vrhuncu", kazao je Đoković i potvrdio ono što svi znaju i očekuju, a to je da mu je sada glavni cilj da se prvo izjednači, a potom i prestigne najljuće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera po pitanju najvećih titula.

Španac i Švajcarac su 20 puta bili grend slem šampioni, Đoković ima jednu titulu manje, a ostaje da se vidi do kada će tako biti.

"Trenutno imam dosta samopouzdanja pošto sam osvojio prva dva grend slema sezone. Trofej na Rolan Garosu me je mnogo potrošio mentalno i fizički, ali mi je ulio i veliku količinu pozitivne energije. Ipak, ne dozvoljavam sebi da previše slavim uspehe, jer već sad treba da budem fokusiran na Vimbldon. Volio bih da osvojim novu titulu ovde jer je to turnir o kojem sanjam otkad imam sedam godina. Uvek se naježim kada sam na terenima ovog turnira i dajem sve od sebe", dodao je srpski teniser.

Đoković je po mnogim parametrima jedan od najvećih tenisera ikada, ali da bi bio GOAT, kako se to popularno kaže (Greatest of all time - najveći ikada), po mišljenju mnogih, mora biti izjednačen ili bolji od rivala upravo po broju grend slem kruna.

"Mnogi govore o ukupnom broju grend slem titula, a najveći izazov je ostati fokusiran na predstojeći izazov. Uvek imam nešto što me motiviše, a verujem da je to slučaj i sa Rafom i sa Rodžerom. Svestan sam da postoji ta debata ko je najbolji i ponekad je teško usmeriti pažnju na ono što vas čeka na terenu. Lično se trudim da eliminišem sve takve misli dok igram. Tokom godina sam razvio tehnike koje koristim da se koncentrišem dok igram", kazao je Đoković.

Nole je već rekorder kada su su pitanju sedmice provedeno kao broj 1 (danas je otpočeo 327. sedmicu), a ovu godinu će po sedmi put završiti kao broj jedan. Prvi je teniser u open eri kojem je pošlo za rukom da osvoji barem po dvije titule na svakom grend slemu.

Osvajač je svih devet ATP mastersa iz 1.000 serije, te je tako ostvario zlatni masters i prvi je i do sada jedini igrač koji je osvojio sve turnire iz te kategorije. Ove godine je osvojio Australijen open i Rolan Garos, ako to isto uspije da uradi na preostala dva grend slema i na olimijskim igrama u Tokiju osvojiće zlatni slem.

"Fenomenalan je. On je na pola puta, mislim da je najteže iza njega. On je najbolji igrač ikada na tvrdoj podlozi. Ukoliko bude uspio da zdravstveno prođe sve ovo što je pred njim, mislim da ima velike šanse i za zlatni slem", kaže legendarni Džon Mekinro, dok nekadašnja šampionka Vimbldona Marion Bartoli smatra da neće biti dileme ko je GOAT ako Đoković nastavi da osvaja najveće turnire.

"Ako Novak dostigne 21. grend slem, budući da je jedini iz velike trojke koji je dva puta pobjeđivao na svakom, razgovarali bismo o jedinstvenom igraču koji bi mogao da potpiše taj rekord. Ako uspije, možemo apsolutno da ga krunišemo za GOAT-a", dodala je Francuskinja.

Put ka tome Noletu je donekle olakšan jer Nadala ove godine nema na Vimbldonu. Federer će igrati u Londonu. Na engleskoj travi je čak osam puta dizao trofej, ali bez obzira na sve, ostaje da se vidi koliko će moći da u 39. godini parira mnogo mlađim rivalima. Nema ni petog na svijetu Dominika Tima.

Opasan će u Londonu biti i drugi teniser svijeta Rus Dmitri Medvedev, koji je u subotu osvojio turnir na Majorci.

Prvi meč Novak Đoković igra danas protiv Džejka Drejpera od 14.30. (Agencije)

Ni Serena neće na OI

Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams odlučila je da ne putuje na Olimpijske igre u Tokio. Amerikanka je navela da postoji mnogo razloga.

"Donijela sam odluku i postoji veliki broj razloga zašto neću igrati. Ne mogu sada da vam kažem koji su, ali neki drugi dan ću vam reći", rekla je Serena, koja ima 39 godina i zlato sa Olimpijskih igara 2012.

Serena će na Vimbldonu pokušati da svoji 24. grend slem titulu, čime bi se izjednačila sa dosad neprikosnovenom Margaret Kort.

Mari: Biće emocija

Britanski teniser Endi Mari je uvjeren da poslije četiri godine neigranja na Vimbldonu ove godine može da ostvari dobar rezulat. Prije četiri godine je morao da preda meč četvrtfinala Semu Kveriju zbog povrede.

U međuvremenu je operisao i zamijenio oba kuka, vratio se, ali nije puno igrao.

"Nisam došao ovdje razmišljajući da kažem zbogom ovom turniru. Hoću da nastavim da igram, ali ne znam kako će sve izgledati. Biću uzbuđen kada budem izašao na teren. Siguran sam da će biti nervoze, ali mislim da mogu da odigram", kaže Mari.