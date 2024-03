Počinje Đokovićev pohod na jedino što mu nedostaje (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije najbolje započeo ovu sezonu. “Svega” polufinale na Australijen openu te rano ispadanje na Indijan Velsu sigurno nije nešto što je publika širom svijeta navikla od njega, kao ni on sam od sebe.

Mnogi teniski analitičari ističu kako, za razliku od prethodnih sezona, Novakova glava nije sasvim u tenisu. I postoje argumenti koji idu u prilog ovim teorijama - pokretanje novog biznisa “SILA”, zatim obaveze prema sponzorima gdje je Đoković i pored neigranja u Majamiju prisustvovao tim događajima koji su se održavali baš u tom dijelu Ameriku, daju zapravo da i njegovi vatreni obožavaoci pomisle isto - tenis polako postaje sekundarna stvar u životu sprskog sportiste.

Ali, postoje i oni koji iza ovog lošijeg starta vide ipak nešto više, neki viši cilj, a to je Olimpijada.

Olimpijske igre u Parizu i osvajanje zlatne medalje koja mu jedina nedostaje da "album" sa trofejima bude popunjen.

Neki će reći zašto ovo treba Noleta toliko da zanima kada on već medalju sa Igara ima i to iz Pekinga 2008. kada je osvojio bronzu. No, trebali bismo naučiti dosada da je on perfekcionista i da se sa “vrlo dobrim” ili “dobrim” on nezadovoljava, “odlično” je jedino ono što postoji u njegovom rječniku.

Tako, poslije perioda odmora i skijanja, prvo u Italiji, a nedavno i na Kopaniku, došlo je vrijeme za povratak “u kancelariju”.

Isplivao je snimak u kojem Novak trenira na šljaci i to u Beogradu. Sa ovim, bar za sada, ova druga teorija trenutno ima više smisla.

Prema njegovom zvaničnom sajtu, sljedeći turnir mu je u Kneževini i to iz Master serije u Monte Karlu.

Podsjećamo, taj turnir je dva puta osvajao, 2013. kada je u finalu bio bolji od Rafaela Nadal, te 2015. kada je pobijedio Tomaša Berdiha.

