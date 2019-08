Počinje US open, Đoković brani titulu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković danas počinje odbranu titule na US openu, a prvog dana takmičenja u Njujorku na teren će i najbolji bh. teniser Damir Džumhur.

Nole će igrati sa Špancem Robertom Karbaljesom Baenom, 76. igračem sa ATP liste, s kojim se dosad nije sastajao. S obzirom na kvalitet, srpski teniser je veliki favort, ali to treba da pokaže i na terenu. Nole svakom rivalu prilazi s poštovanjem, tako je i sa današnjim, ali njegov cilj je kao i uvijek titula, ovoga puta 17. sa grend slemova.

"Svestan sam da me ljudi vide kao favorita, ali dug je put preda mnom. Naravno, neke stvari su drugačije. Imam 32 godine i nije isto kao pre 10 godina, ali imam i dalje jaku motivaciju, tako da ću se definitivno truditi da igram najbolji tenis", rekao je Đoković, osvajač četiri od posljednjih pet grend slem turnira, a prenio Sport klub.

Prvog dana takmičenja u Njujorku Srbija će imati još pet predstavnika, a među njima su Laslo Đere i Miomir Kecmanović, koji će biti jedan naspram drugog na terenu. Janko Tipsarević, koji je najavio kraj karijere na kraju sezone, igraće s Amerikancem Denisom Kudlom, dok će ljubitelji tenisa u BiH gledati ka terenu broj 15 (četvri meč dana, prvi počinje u 17) na kojem će igrati Džumhur (105. na ATP listi) i Eliot Benšetrit, kvalifikat iz Francuske (226). Biće to njihov prvi duel. Benšetrit treći put igra na grend slemu (najveći uspjeh drugo kolo), prvi put igra glavni turnir na US openu, dok Džumhur 22. put igra na jednom od četiri najveća turnira. Najveći uspjeh mu je treće kolo koje je igrao na Australijen openu (2018, 2014), Rolan Garosu (2018, 2015) i US openu 2017.

Hrvatu Borni Ćoriću će rival biti Rus Evgenij Donskoj, Federer (treći nosilac) će igrati s Indijcem Sumitom Nagalom, a prije njih (1 čas u utorak) na "Artur Eš" stadionu igraće Amerikanka Serena Vilijams (8) i Ruskinja Marija Šarapova. Vilijamsova je bila uspješnija dosad, dobila je 19 od 22 meča. Drugi nosilac Australijanka Ešli Barti sastaće se se sa Kazahstankom Zarinom Dijas, a među duelima je i onaj Njemice Angelik Kerber (14) i Kristine Mladenović iz Francuske.

Brojke