Podvig tinejdžera na US Openu: Ostvarili san i zaradili

Američki tinejdžeri Martin Dam Džunior (15) i Tobi Aleks Kodat (16) ostvarili su prvu pobjedu na nekom Gren Slemu u konkurenciji dublova. Oni su u četvrtak sa 1:6, 7:5 savladali Mičela Krugera i Tima Smičeka na otvaranju US Opena.

"Dječaci" su dobili specijalnu pozivnicu za učešće na posljednjem Gren Slemu sezone, a u prvom kolu su svojim podvigom iznenadili sve.

Osim toga, uspjeli su i da zarade poprilično svotu novca, što će im zasigurno olakšati nastavak karijera.

Samim plasmanom u drugu rundu turnira zaradili su 30 hiljada dolara, a ukoliko se domognu trećeg kola očekuje ih 50 hiljada koje će podijeliti između sebe.

Ipak, uzbuđenje zbog ove velike pobjede za njih je značajnije nego bilo koji novac.

"Bila mi je velika čast kada smo dobili pozivnicu. San se ostvario. Pobijediti ovdje, nešto je o čemu sam mogao samo da sanjam. Nevjerovatno iskustvo za nas", rekao je Kodat za zvanični sajt ATP-a.

Ni njegov saigrač nije krio oduševljenje ostvarenim rezultatom.

"Kakav dan za nas i kakvo nevjerovatno mjesto da zabilježimo prvu Gren Slem titulu. I uradili smo to zajedno. Prijatelji smo od malih nogu i zajedno smo igrali u svim kategorijama. Igrati ovdje, osjetiti ovo sve i sa terena izaći kao pobjednik - to je jednostavno ostvarenje sna", rekao je oduševljeno Dam, inače sin Martina Dama, bivšeg tenisera koji je dogurao do 42. mjesta na ATP listi.

Na njihovom posljednjem Gren Slemu, Vimbldonu, u paru su dogurali do polufinala, a Dam je i u singlu ostvario isti rezultat. Međutim, to je bilo u konkurenciji juniora.