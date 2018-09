Pogledajte Ćorićev poen za pamćenje, lob kroz noge

Borna Ćorić donio je Hrvatskoj prvi bod u borbi za finale Dejvis kupa. U zadarskom Višnjiku Ćorić je u tri seta riješio Stiva Džonsona (6:4, 7:6(4), 2:1), a Hrvatska je protiv Amerike povela 1:0.

Početkom trećeg seta Ćorić je odigrao spektakularan poen i podigao publiku na noge.

U drugom gemu, na servis američkog tenisera, Ćorić je trčao za lopticom koja ga je preletjela, a onda je protivnika s osnovne linije lobovao udarcem kroz noge.

''Nikad u životu to nisam pogodio. Iskreno, imao sam puno sreće. Inače, u tim situacijama pokušavam ići oko lopte, no ovaj put sam odlučio ovako jer nije bio pretjerano važan poen'', rekao je Ćorić, prenio je index.hr.

