Pogledajte kada će Đoković ponovo biti prvi reket svijeta

Nakon titule u Sinsinatiju, Novak Đoković je došao na samo 20 bodova od Karlosa Alkaraza, prvoplasiranog na ATP listi, te se čini da samo čudo može da spriječi Srbina da poslije US Opena ponovo zauzme vrh teniskog svijeta.

Na ruku mu idu dvije stvari - prva je to što nije učestvovao na US Openu prošle godine, a druga je to što je Alkaraz osvojio titulu upravo na tom posljednjem Grend slemu u sezoni.

To znači da Karlos brani 2.000 bodova, a Novakova svaka pobjeda donosi novo bodovno pojačanje.

Čak i pod pretpostavkom da bi Alkaraz mogao da odbrani trenutnu imovinu, trofej i bodove, Novaku bi bila potrebna samo pobjeda u prvom kolu da ga prestigne već 11. septembra, prenosi Telegraf.

Svako ranije ispadanje španskog tenisera i svaki bolji plasman Đokovića od pomenutog pravio bi sve veći jaz u korist Srbina.

Velika smotra u Njujorku počinje 28. avgusta i traje do 11. septembra, a Novak na nju dolazi sa titulom Mastersa u Sinsinatiju gdje je savladao upravo Alkaraza poslije skoro četiri sata borbe u tri seta nakon preokreta.