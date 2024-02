Pogledajte kako Đoković govori kineski (VIDEO)

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković čestitao je Kinesku Novu godinu koja je dočekana večeras, dok ćemo od subote 10. februara biti u godini drvenog zmaja.

Novak se oglasio putem društvenih mreža i na kineskom jeziku je poslao poruku svima koji slave.

"Srećna Lunarna Nova godina svima širom sveta koji slave Godinu Zmaja. Želimo vam radosne i bezbedne proslave", poručio je Nole.

Inače, u petak popodne smo imali prilike da vidimo i spektakularan vatromet u Beogradu povodm Kineske Nove godine, kao i poruka na kineskom jeziku na kuli Beograd.

Kineska ili lunarna Nova godina dočekuje se po lunarnom kalendaru, drugog mladog mjeseca poslije zimske kratkodnevice, pa najčešće pada krajem januara ili početkom februara. U samoj Kini nazivaju je Proljećni festival, dok u okolnim zemljama koje je slave ima neke druge nazive, prenosi Telegraf.

Happy Chinese New Year from Novak to all #nolefam Source: https://t.co/mvZBLlKPLG#novakdjokovic pic.twitter.com/x1rg8oZWQ7