Pogledajte kako Đoković igra kolo tokom meča protiv Kirjosa

Još kada je zvanično objelodanjeno da će Novak Đoković i Nik Kirjos odigrati prijateljski meč pred početak Australijan opena, svima je bilo jasno da nas na "Rod Lejver Areni" očekuje šou.

I dobili smo ga vrlo brzo, već na startu meča kada smo vidjeli nekoliko atraktivnih poteza - da bi se sve nastavilo na kraju prvog seta kada je Nole prišao Kirjosu i tražio od njega piće.

Atmosfera sa terena preselila se i na tribine krajem drugog seta, kada su organizatori pustili "Užičko kolo" preko razglasa. Nole je odmah krenuo da prati ritam i zaigrao je na terenu, a ni srpski navijači mu nisu ostali dužni i ispratili su ga.

