Pogledajte kako izgleda trening Đokovića sa sinom Stefanom

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, razmijenio je nekoliko udaraca sa sinom Stefanom u Montekarlu.

Mali Stefan mu je "parirao" na šljaci, na kojoj je Đoković počeo da trenira nakon odmora i oporavka od povrede.

Nole je ranije govorio da neće forsirati svoju djecu da igraju tenis, ali izgleda da je Stefan uživao i spretno vraćao lopticu preko mreže.

Izgleda da je sin naslijedio talenat od oca.

Meanwhile, Novak Djokovic is hitting with his son ( nd_coaching_team Instagram) pic.twitter.com/GHmWAhm4GM