Pogledajte koje su sve osvojene titule u karijeri Đokovića

Novak Đoković je jedan od najtrofeniji tenisera u istoriji, po grend slemovima i provedenim nedjeljama na mjestu broj 1 zasigurno najbolji, a sve to kao okvir krase ostale titule sa drugih turnira.

Kako stvari stoje, srpski as bi mogao da dođe do 100 pehara osvojenih širom ATP kalendara i za to će mu trebati još samo šest pobjeda u finalima.

Sve je krenulo 2006. godine kada je osvojio Amersfort i Mec, a već naredne sezone uspijeva da se domogne dvije Masters titule, u Majamiju i Kanadi.

Od prvog trofeja do posljednjeg proteklo je 17 godina, a nema razloga da se ovaj niz ne produži.

Trenutno dijeli treću poziciju na vječnoj listi osvajača ATP titula sa Ivanom Lendlom, a ispred njega se nalaze Rodžer Federer sa 103 i Džimi Konors sa 109 trofeja.

Od aktivnih tenisera, u Top 15 osvajača su još Rafael Nadal koji je dva puta manje slavio pobjedu u finalima, a tu je i Endi Mari koji je ipak zastao na 46 titula.

Ono što je najbitnije, Đoković je 23 Grend slema, najviše od svih ikada, a 38 puta je slavio na Mastersima, prenosi Telegraf.

Sljedeću titulu bi mogao da uzme u Sinsinatiju koji mu je pripremama za posljednji grend slem u sezoni, US Open.

Sve titule Novaka Đokovića:

2006.

- Mec, Amersfort

2007.

- Beč, Toronto, Eštoril, Majami, Adelejd

2008.

- Australijan Open, Indijan Vels, Rim, Masters Kup

2009.

- Pariz, Bazel, Peking, Beograd, Dubai

2010.

- Peking, Dubai

2011.

- US Open, Toronto, Vimbldon, Rim, Madrid, Majami, Indijan Vels, Dubai, Australijan Open

2012.

- Završni Masters, Šangai, Peking, Toronto, Majami, Australijan Open

2013.

- Završni Masters, Pariz, Šangaj, Peking, Monte Karlo, Dubai, Australijan Open

2014.

- Završni Masters, Pariz, Peking, Vimbldon, Rim, Majami, Indijan Vels

2015.

- Završni Masters, Pariz, Šangaj, Peking, US Open, Vimbldon, Rim, Monte Karlo, Majami, Indijan Vels, Australijan Open

2016.

- Toronto, Rolan Garos, Madrid, Majami, Indijan Vels, Australijan Open, Doha

2017.

- Istborn, Doha

2018.

- Šangaj, US Open, Sinsinati, Vimbldon

2019.

- Pariz, Tokio, Vimbldon, MAdrid, Australijan Open

2020.

- Rim, Sinsinati, Dubai, Australijan Open

2021.

- Pariz, Vimbldon, Rolan Garos, Beograd 2, Australijan Open

2022.

- Završni Masters, Astana, Tel Aviv, Vimbldon, Rim

2023.

- Rolan Garos, Australijan Open, Adelejd