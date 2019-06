Pogledajte najemotivniji momenat Rolan Garosa

Rolan Garos često donosi mnogo emocija kod tenisera, vidjeli smo u dosadašnjem toku turnira različite scene, pa čak i to da protivnik pređe na protivničku stranu terena i pokloni se svom rivalu, ali najemotivniju scenu donijelo je ispadanje Nikolasa Maua.

Francuz se poslije ispadanja od Argentinca Leonarda Majera u 3. kolu potpuno emotivno slomio. Počeo je neutješno da plače na klupi i da briše suze, a to je sa tribina vidio njegov sin, koji nije želio da gleda svog oca u takvom izdanju.

Mališan je utrčao na teren, u punom trku se zaletio ka svom ocu, snažno ga zagrlio i zatim poljubio. Bio je to momenat u kome je sve stalo. Svi su gledali samo u njih, Čitav Filip Šatrije je aplaudirao i ovacijama pozdravio ovu emotivnu scenu. Aplaudirao je i Mauov rival, Leonardo Majer, koji je takođe bio na ivici suza zbog ove scene.

Nakon što je Mau uspio da se smiri poslije utrčavanja svog sina, obojica su napustili teren stadiona Simon Matje uz veliki aplauz publike.

You maybe already saw this. Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears. His kid runs on court to hug him. His opponent Mayer getting emotional. Father and son walk away hand in hand. Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ