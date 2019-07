Pogledajte novi skandal Kirjosa: Namjerno pogodio Nadala lopticom

Nik Kirjos je ponovo napravio skandal!

Španac ga je pobijedio u meču drugog kola Vimbldona 6:3, 3:6, 7:6, 7:6, a Australijanac je sve vreme bio u centru pažnje - svađao se sa sudijom, imao šta da kaže i rivalu... Nije prestajao da priča.

Ali najgore od svega je što je jednim udarcem pogodio Nadala, a po završetku meča izjavio:

"Namjerno sam ga pogodio. Zašto da mu se izvinim? Koliko gren slemova je osvojio? Pa valjda može da primi jednu lopticu na grudi".

Kyrgios hits big forehand right at Nadal Nadal was not happy about it..#Wimbledon pic.twitter.com/UidAKod19Q