Pogledajte poen kojim je Đoković donio Srbiji zlato (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković je osvojio olimpijsko zlato.

Posljednji poen u meču Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza predstavlja čistu magiju u režiji srpskog asa.

Nevjerovatno kako je Novak odigrao taj poena. Nevjerovatno kako ga je završio.

Pogledajte i uživajte:

Vintage Novak Djokovic is only the third player to complete the Golden slam after Andre Agassi and Rafael Nadal#NovakDjoković #Alcaraz #Olympics2024Paris #GOLD #ParísRTVE4a #Parigi2024 pic.twitter.com/HBS85blVuw