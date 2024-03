Pogledajte sa kim se to Đoković zagrijava (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće na turniru u Indijan Velsu po prvi put poslije 2019. godine.

Od kako je pandemija korona virusa izbila i kako je srpski teniser odlućčio protiv vakcinacije, njegov ulazak u Ameriku nije bio moguć pa samim tim ni učešće na prvom Masters turniru u sezoni.

Čini se da povratak u Kaliforniju prija Đokoviću, koji je čak došao u ovaj dio sviejta i ranije nego što je to činio prethodnih godina, pa čak i onda kada je osvajao ovaj turnir.

Međutim, jedna posebno zanimljiva scena je isplivala na društvene mreže, a radi se o jednom od Novakovih zagrijavanja pred trening.

Na video snimku koji kruži, on zajedno sa Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom, postiže ''radnu temeperaturu'' pred jedan od treninga koji je imao u tom danu i to sve bos na prelijepoj travantoj podlozi koja krasi ovaj teniski kompleks, koji se smatra jednim od najboljih i najljepših na svijetu.

Novak and Aryna having fun together on the field!! pic.twitter.com/5HcauSJni3