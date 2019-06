Pogledajte žestoku raspravu Đokovića i glavnog sudije

Novak Đoković je bio ljut na glavnog sudiju meča tokom duela sa Dominikom Timom.

Novak je poražen u polufinalu sa 3:2 nakon velike borbe i mnoštva prekida te će se Tim boriti s Nadalom za titulu.

Đoković u jednom trenutku nije bio zadovoljan što ga je djelilac pravde opomenuo zbog prekoračenja vremena za servis i riješio je da sa arbitrom raspravi oko te situacije.

Sudija mu je rekao "da svako ima na raspolaganju isto vrijeme (za servis) od 25 sekundi", a Novak je imao šta da mu kaže.

"Jesi li ikada igrao tenis? Jesi? Znači, znaš o čemu pričam, kada je 5:6, bitan poen, publika i dalje tapše...", bio je bijesan Đoković, a onda ironično čestitao sudiji u stolici, prenio je "B92".

